Νεκρός από ανατροπή τρακτέρ (εικόνες)

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος καταπλακώθηκε από τον γεωργικό ελκυστήρα.

Σοκ το πρωί του Σαββάτου στην Ρουπακιά του Δήμου Ερυμάνθου, στην Αχαϊα.

Ένας 62χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στην περιοχή έφθασαν αστυνομικοί προκειμένου να ερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο άτυχος άνδρας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

