Καμένα Βούρλα: Φωτιά απείλησε σπίτια (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου (10/4), από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καλαμιές στον Άγιο Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων και συγκεκριμένα στην περιοχή «Ξηρολιτσές», όπου υπάρχουν παραθεριστικές κατοικίες.

Ο πολύ ισχυρός άνεμος που φυσούσε στην περιοχή, έδωσε γρήγορα δύναμη στις φλόγες που απείλησαν τις εξοχικές κατοικίες.

Η άμεση επέμβαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου του Αγίου Κων/νου με το Διοικητή του Παναγιώτη Κοτρώνη και οι ενισχύσεις που έφτασαν από Λαμία και Αταλάντη, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά λίγο πριν τις 5:30’ να τεθεί υπό έλεγχο.

Συνολικά επιχείρησαν έξι οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ ενημερώθηκε και ο Διοικητής ΔΙΠΥΝ Φθιώτιδας Ανδρέας Μωράτης που λόγω των κατοικιών έθεσε σε επιφυλακή κι άλλες δυνάμεις.

Στο σημείο έφτασε και ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμένων Βούρλων Δημήτρης Καραμανώλης που έθεσαν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα του Δήμου για συνδρομή που ευτυχώς δε χρειάστηκε.

Επενέβη και το ΑΤ Καμένων Βούρλων προκειμένου να διακοπεί η κίνηση προς το σημείο όσων δεν είχαν δουλειά ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

