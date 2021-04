Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κοσμοπλημμύρα έξω από μπαρ (εικόνες)

Ο συνωστισμός έξω από τα μπαρ στο κέντρο της πόλης προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας.

Την επέμβαση της Αστυνομίας προκάλεσε ο συνωστισμός ατόμων μπροστά από γνωστά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα του Σαββάτου τα πεζοδρόμια της οδού Μητροπόλεως και της παραλιακής μπροστά από συγκεκριμένα μπαράκια ήταν σχεδόν αδιάβατα. Νέες και νέοι συζητούσαν και έπιναν το ποτό τους. Στη θέα της ισχυρής αστυνομικής δύναμης που έλαβε εντολή να μεταβεί στο σημείο αρκετοί αποχώρησαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αυστηρές συστάσεις προκειμένου να απομακρυνθεί ο κόσμος από τα σημεία που παρατηρούνταν συνωστισμός.

