Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο Ίδρυμα “Άγιος Δημήτριος” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυργκαγιά εκδηλώθηκε σε ίδρυμα με ανάπηρα παιδιά. Σωτήρια η επέμβαση των υπαλλήλων.

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο ισόγειο του κέντρου και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία «Άγιος Δημήτριος», στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Πέντε οχήματα της πυροσβεστικής με 13 άνδρες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δέκα παιδιών στον πρώτο όροφο.

Σημειώνεται πως από τη φωτιά δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός καθώς τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ωστόσο τα αίτιά της διενεργούνται από την πυροσβεστική.

Πηγή: GRTimes

Ειδήσεις σήμερα:





Μάνα συνελήφθη για τη σφαγή των παιδιών της (εικόνες)