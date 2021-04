Έβρος

Μετέφερε με βάρκα από την Τουρκία στην Ελλάδα μετανάστες και ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διέσχιζε με βάρκα τον ποταμό Έβρο, μη νόμιμους μετανάστες και ένα κατεργασμένη κάνναβη.

Ένας αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα πέντε μη νόμιμους μετανάστες και πάνω από ένα κιλό κατεργασμένης κάνναβης, συνελήφθη στην παρέβρια περιοχή του Σουφλίου Έβρου, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικού κυκλώματος στη μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών και ναρκωτικών από την Τουρκία στην Ελλάδα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτής, χτες τις πρωινές ώρες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να μεταφέρει από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας με βάρκα τον ποταμό Έβρο, πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σακίδιο που είχε στην κατοχή του ο διακινητής, βρέθηκαν δέκα νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους 1.320,3 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.