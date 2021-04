Φθιώτιδα

Πέθανε ο Δημήτρης Ρίζος

Πένθος στο δημοσιογραφικό κόσμο για την απώλεια του εκδότη του Δημήτρη Ρίζου.

Βαρύ πένθος στο δημοσιογραφικό κόσμο για την απώλεια του εκδότη και Διευθυντή του "Λαμιακού Τύπου" , Δημήτρη Ρίζου, που "έφυγε" στα 66 του χρόνια, σε νοσοκομείο της Αθήνας νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Ρίζος έκανε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο, που αρχικά πήγε καλά, όμως τις αμέσως επόμενες ημέρες παρουσίασε κάποιες επιπλοκές, που τελικά αποδείχτηκαν αξεπέραστες.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Δευτέρα 12/4, στις 12:00΄ το μεσημερι, στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας.

Η ανάρτηση που έκαναν οι δικοί του άνθρωποι στον Λαμιακό Τύπο:

«Πένθος για την οικογένεια του ''Λαμιακού Τύπου ''. Εφυγε αναπάντεχα σήμερα απο τη ζωή ο Διευθυντής της εφημερίδας Δημήτρης Ρίζος μετά απο νοσηλεία λίγων ημερών σε Νοσοκομείο της Αθήνας .

Ο Δημήτρης Ρίζος άφησε το στίγμα του στη δημοσιογραφία και σημαντική παρακαταθήκη στον ελληνικό τύπο. Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Μαζί με τον αδελφό του Σπύρο από το 1977 ιδρυσαν την εταιρεία "ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ" Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο των γραφικών τεχνών. Ξεκινώντας από ένα κλασσικό τυπογραφείο, κατάφεραν να οργανώσουν και να λειτουργούν σήμερα μια ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα με δικό της τυπογραφείο και μια πλήρως οργανωμένη εκτυπωτική μονάδα στην εδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Ο Δημήτρης Ρίζος κατα τη διάρκεια της πολύχρονης διαδρομής του στο χώρο των εκδόσεων εβαλε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στον εντυπο τύπο της Λαμίας και ευρύτερα της Φθιωτικής κοινωνίας . Ο Δημήτρης Ρίζος ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και τα τελευταία χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου . Ο θάνατος του Δημήτρη αφήνει πίσω του ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό . Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό» .

Πηγή: LamiaReport, ilamia.gr

