Πήγε να ληστέψει με σφυρί οδοντίατρο και τον... “συνέλαβε”

Ψυχραιμία και γρήγορα αντανακλαστικά είχε ένας οδοντίατρος τον οποίο προσπάθησε να ληστέψει ένας 55χρονος.

Ψυχραιμία και γρήγορα αντανακλαστικά είχε ένας οδοντίατρος τον οποίο προσπάθησε να ληστέψει ένας 55χρονος με την απειλή σφυριού στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ο δράστης που είχε καλυμμένα να χαρακτηριστικά του προσώπου του, θέλησε να αποσπάσει από το γιατρό την τσάντα του η οποία περιείχε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, απειλώντας ότι θα τον χτυπήσει με το σφυρί που κρατούσε υψωμένο.

Ο 54χρονος οδοντίατρος έδειξε ψυχραιμία, έκανε πως θα του παραδώσει την τσάντα και την κατάλληλη στιγμή τον χτύπησε και τον έριξε στο έδαφος. Στο σημείο έτρεξε και ένας περαστικός που αντιλήφθηκε το συμβάν και αφού ακινητοποίησαν τον 55χρονο ειδοποίησαν την αστυνομία.

Άνδρες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, βρέθηκαν αμέσως στην περιοχή και έβαλαν χειροπέδες στο δράστη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας.

