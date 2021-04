Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Μαλεσίνα: Πέθανε και ο παππούς της νύφης

Δεν έχει τέλος η τραγωδία, μετά τον γάμο που αποτέλεσε εστία υπερμετάδοσης και προκάλεσε πολλούς θανάτους.

Δεν έχει τέλος η τραγωδία στη Μαλεσίνα, που θρηνεί πλέον 17 θύματα από κορονοϊό. Τελευταίο θύμα είναι ένας 85χρονος άνδρας, ο παππούς της νύφης από τον επίμαχο γάμο της 21ης Φεβρουαρίου. Είχε προηγηθεί ο θάνατος ενός 84χρονου, από την ίδια περιοχή.

Mέσα σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες, η Φθιώτιδα θρηνεί πέντε άτομα από κορονοϊό. Συγκεκριμένα από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής, πέντε συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου, στο Νοσοκομείο Λαμίας και στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.

Νωρίτερα είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο του Βόλου ένας 76χρονος από την Αταλάντη, με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ενώ το βράδυ του Σαββάτου πέθανε στη ΜΕΘ κορονοϊού του Νοσοκομείου Λαμίας και ένας ακόμη 66χρονος άνδρας από την Αταλάντη, που είχε διασωληνωθεί στις 3 Απριλίου. Η μακριά και μακάβρια λίστα θανάτων μεγάλωσε και άλλο τα ξημερώματα της Κυριακής με την απώλεια ενός ακόμη 66χρονου, αυτή τη φορά από τη Λαμία που κατέληξε επίσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από επιπλοκές που του δημιούργησε η νόσος. Είχε δώσει μεγάλη μάχη στην κλινική covid από τις 13 Μαρτίου και την πρωταπριλιά φάνηκε να ξεγελάει τον ιό, καθώς είχε πλέον αρνητικοποιηθεί και θα συνέχιζε τη θεραπεία του στην Πνευμονολογική. Δυστυχώς στις 4 Απριλίου η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση και χρειάστηκε να διασωληνωθεί, χωρίς τελικά να καταφέρει να βγει νικητής.



Οι θάνατοι στη Φθιώτιδα από την αρχή της πανδημίας έχουν φτάσει τους 86, οι 42 εκ των οποίων καταγράφηκαν από τις αρχές Μαρτίου. Από αυτούς οι 17 αφορούν στη Μαλεσίνα και οι 27 γενικότερα στο Δήμο Λοκρών.

