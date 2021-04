Κορινθία

Κόρινθος: Θρίλερ με πτώμα στον Ισθμό

Η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό στη διώρυγα του Ισθμού.

Συναγερμός σήμανε στις Aρχές, καθώς σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου το απόγευμα της Κυριακής.

Πεζοί που διέρχονταν της γέφυρας του Ισθμού, παρατήρησαν πως εντός του καναλιού, επέπλεε ένα σώμα. Αμέσως, κάλεσαν το Λιμενικό, οι άνδρες του οποίου εντόπισαν το άψυχο σώμα μιας γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, να επιπλέει στο νερό στη διώρυγα του Ισθμού.

Η σορός, αφού μεταφέρθηκε στην ξηρά, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της γυναίκας.



Προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

