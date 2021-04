Χανιά

Σφαίρα έπεσε σε γήπεδο την ώρα αγώνα στα Χανιά (εικόνες)

Τρόμος στα Χανιά από "αδέσποτη" σφαίρα που καρφώθηκε σε γήπεδο. Σοκαρισμένοι οι αθλητές.

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει ακόμα και μοιραίες συνέπειες έλαβε χώρα σε ιδιωτική επιχείρηση με γήπεδα τένις στην περιοχή του Ακρωτηρίου, την Κυριακή το απόγευμα.

Την ώρα που έπαιζαν αγώνα δύο ενήλικοι, μια σφαίρα προσγειώθηκε στο ταρτάν του γηπέδου κάθετα, ευτυχώς χωρίς να «βρει» τον έναν από τους δύο αγωνιζόμενους.

Έκπληκτοι οι ερασιτέχνες αθλητές έσπευσαν να δουν τι ακριβώς καρφώθηκε στο γήπεδο και διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για σφαίρα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος επίσης άμεσα, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει τι συνέβη. Μια σφαίρα σε γήπεδο τένις σίγουρα δεν αποτελεί και το πλέον φυσιολογικό περιστατικό και θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει θύμα.

Η αστυνομία ερευνά ήδη την υπόθεση ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με δηλώσεις του, επιβεβαίωσε το περιστατικό, και ανέφερε κάποια σενάρια για την «προέλευση» της σφαίρας, ωστόσο τόνισε ότι αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη βαλλιστική για να πέσει «φως» στο περιστατικό.

Ο ίδιος είναι εξαιρετικά θορυβημένος, αφού οι εγκαταστάσεις του πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας που απαιτούνται.

