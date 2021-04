Χανιά

Τροχαίο δυστύχημα στην Γαύδο: Θρήνος για την φοιτήτρια που σκοτώθηκε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κοπέλα, που είχε επιλέξει το ακριτικό νησί για να ζήσει, ξεψύχησε στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου σε γκρεμό…

Λένε πως η Γαύδος ταυτίζεται με την ομηρική Ωγυγία. Το νησί της νύμφης Καλυψούς η οποία “μάγεψε” τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του κρατώντας τους στο νησί για επτά ολόκληρα χρόνια.

Και κάπως έτσι αισθάνονται πολλοί από όσους επισκέπτονται το νησί. Μαγεμένοι από τις ομορφιές και την μοναδική του ατμόσφαιρα.

Μια από αυτούς ήταν και η 27χρονη Κορίνα Λαβράνου, φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία προερχόμενη από την Κέρκυρα, “μαγεύτηκε” σαν τον Οδυσσέα από την πρώτη φορά που επισκέφθηκε την Γαύδο - Ωγυγία.

Μάλιστα πριν από έναν χρόνο, στις 2 Ιουλίου 2020, η Κορίνα παρουσίασε μέσω τηλεδιάσκεψης στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης την ερευνητική της εργασία με τίτλο “Εναλλακτικός Τουρισμός: μεθοδολογία σχεδιασμού βιώσιμης οικοτουριστικής μονάδας στη Γαύδο”.

Η ίδια είχε γράψει για την ερευνητική της εργασία: «Η παρούσα εργασία ερευνά το φαινόμενο του τουρισμού. Με αφορμή την ποιότητα ζωής, όπως παράλληλα το σεβασμό ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθίσταται αναγκαία η εισχώρηση του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και άλλων βοηθητικών εννοιών, στην ιδεολογία της δόμησης.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην Ελλάδα και τη Γαύδο, καθώς και οι επιπτώσεις του φαινομένου στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον. Στη συνέχεια, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, εξετάζονται οι διαφορές του από το συμβατικό-μαζικό τουρισμό, αποσκοπώντας στον πιο σαφή προσδιορισμό, για την κατανόηση του όρου.

Ύστερα, παρουσιάζονται οι παράμετροι σχεδιασμού του εναλλακτικού τουρισμού, ενώ η ιδέα της μελέτης βασίζεται στην εφαρμογή των παραμέτρων αυτών, για στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός βιώσιμου οικοτουριστικού καταλύματος, μικρής κλίμακας και αποτελούμενο, ως επί το πλείστον, από φυσικά υλικά της Γαύδου, αφού προηγουμένως μελετήσουμε τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ώστε το οικοσύστημα να συνεχίσει να διατηρείται με τρόπο βιώσιμο.»

Επιπλέον, μόλις πριν από λίγες ημέρες, στην τελευταία της ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετέφερε την αγωνία της για το μέλλον του ακριτικού νησιού, γράφοντας:

«Καλημέρα σε όλους, απ’ το όμορφο νησί που φωνάζει βοήθεια. Ακολουθεί ένα καλοκαίρι που η επισκεψιμότητα θα ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα σε όλους τους τομείς και κατά βάση στον τομέα των υποδομών και αυτόν του Σεβασμού στον Άλλον και στο Περιβάλλον. Οι αρμόδιοι φορείς, οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για αυτό, όπως και για τις υπόλοιπες ανάγκες που κραυγάζει το νησί, και σαν αρχιτέκτονας και φυσιολάτρης, κάθε ήπια ανάπτυξη να γίνεται με τρόπο Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο».

Η γλυκιά Κορίνα που επέλεξε ως ψευδώνυμο στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα επώνυμο που καταλήγει σε –νακη, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Flashnews.gr, ζούσε στην Γαύδο τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο αποκατάστασης της υγείας της από τροχαίο ατύχημα και επιπλέον εκεί ήταν και μια αγαπημένη της φίλη.

Και είχε αποφασίσει να παραμείνει στο νησί που την “μάγεψε” και το αγάπησε. Μόνο που η μοίρα είχε άλλα σχέδια και αποφάσισε να την κρατήσει για πάντα στο νησί - όχι το σώμα της - αλλά το πνεύμα της. Η 25χρονη Κορίνα ξεψύχησε, το πρωί της Κυριακής, μέσα στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου σε γκρεμό λίγο πριν το χωριό Βατσιανά.

Ο Δήμος Γαύδου αναφορικά με την τραγωδία αναφέρει: «Ο αναπάντεχος χαμός μιας νεαρής και πολύ γλυκιάς κοπέλας στη Γαύδο, γέμισε θλίψη το νησί μας. Από την πρώτη στιγμή της είδησης του ατυχήματος εθελοντές μας έσπευσαν στο σημείο ώστε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς ο χρόνος και η σοβαρότητα των τραυμάτων της κοπέλας δεν ήταν σύμμαχοί μας. Ως δημοτικό συμβούλιο εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια στους οικείους της με την ευχή να μην υπάρξει άλλο θύμα τροχαίου στο νησί μας.»

Πηγή: flashnews.gr - Zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Self tests για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, μεταφορές και delivery

Κορονοϊός: Ένα στα τρία παιδιά που νοσηλεύονται, χρειάζονται ΜΕΘ