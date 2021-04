Δωδεκανήσα

Κορονοϊός - Κάλυμνος: Πέθανε παπάς - Νόσησε ο Μητροπολίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας ιερέας πέθανε, ενώ ο Μητροπολίτης εισήχθη στο νοσοκομείο με κορονοϊό.

Ο πατέρας Αγαθάγγελος Καραφύλης γίνεται το 8ο θύμα του κορονοϊού από την Κάλυμνο, αφού έφυγε από τη ζωή μετά από νοσηλεία του στο νοσοκομείο της χώρας.

Ο 90χρονος ήταν ένας από τους παλαιότερους ιερείς της Καλύμνου και μέχρι πρόσφατα εφημέριος της Αγίας Τριάδος.

Η Ι. Μητρόπολη ΛΚΑ, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μόλις πριν λίγο εκοιμήθη εν Κυρίω ο πολιός καλλίφωνος ιερεύς (εγενν. το 1931) , εφημέριος του ενοριακού ιερού ναού Αγίας Τριάδος Καλύμνου π. Αγαθάγγελος Καραφύλλης που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Καλύμνου απο κορωνοϊό.

Η ιερά μητρόπολη εφιστά και πάλι την προσοχή όλων των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων και πιστών καθότι, η κατάσταση έχει ξεφύγει...

Ο Κύριος ας τον αναπαύσει εν χώρα ζώντων. Αιωνία του η μνήμη».

Την ίδια μέρα, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και ο Μητροπολίτης Παΐσιος, οποίος εισήχθη επίσης στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

Δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση σχετικά με την υγεία του Ποιμενάρχη της Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, τον οποίο συνοδεύουν οι ευχές όλων, για να ξεπεράσει το ταχύτερο την περιπέτεια της υγείας του.

Πηγή: palmostikalymnou.blogspot.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Self tests για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, μεταφορές και delivery

Γαύδος: Θρήνος για την φοιτήτρια που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)