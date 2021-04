Σάμος

Φωτιά στη Σάμο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Βαθύ της Σάμου.

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Δ.Ε. Βαθέως του δήμου Σάμου. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 12, 2021

