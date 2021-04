Κοζάνη

Κοζάνη: Ένταση στην διαμαρτυρία για τα κλειστά καταστήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο δημαρχείο της Κοζάνης οι εμπορικοί σύλλογοι του νομού.

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν στο δημαρχείο της Κοζάνης οι εμπορικοί σύλλογοι του νομού, με αφορμή το γεγονός ότι το λιανεμπόριο παραμένει κλειστό.



Ενώ σήμερα άνοιξαν τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, η Κοζάνη είναι ο μόνος νομός που τα μαγαζιά θα μείνουν κλειστά λόγω της επιδημιολογικής εικόνας στην περιοχή. Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε τους καταστηματάρχες που έκαναν άλλη μία διαμαρτυρία και συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο.

Σύμφωνα με το kozan.gr, κάποια στιγμή σημειώθηκε μικροένταση με πολίτη που καλούσε σε ανυπακοή και δε φορούσε μάσκα, στη διαμαρτυρία, για το κλειστό λιανεμπόριο, έξω από το Δημαρχείο Κοζάνης. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άνεργο, με δύο παιδιά από τον Αγ. Δημήτριο Κοζάνης, που του έκοψαν το ρεύμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη “χτυπά” και εμβολιασμένους



Αποκλειστικά στο “Πρωινό” : Ο Κώστας Σπυρόπουλος εισήχθη σε νοσοκομείο (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα στην Γαύδο: Θρήνος για την φοιτήτρια που σκοτώθηκε (εικόνες)