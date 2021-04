Εύβοια

Τροχαίο σοκ στα Ψαχνά: μωρό ανάμεσα στους τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου. Ποια η κατάσταση των τραυματιών μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στα Ψαχνά Ευβοίας όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ τα αίτια διερευνώνται από την Αστυνομία. Όσον αφορά στους τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι τους στο νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Αστυνομία, Πυροσβεστικά του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών και της ΠΥ Χαλκίδας καθώς και μέλη της ομάδας έρευνας και διάσωσης Ευβοίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: οι έρευνες, τα κλεμμένα σκούτερ και η διαδρομή των εκτελεστών

Κορονοϊός: “έκρηξη” στους θανάτους και 1606 νέα κρούσματα την Δευτέρα

Ιάκωβος Τσούνης: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του υποστρατήγου Επί Τιμή (εικόνες)

Πηγή: Psaxna.gr