Ηλικιωμένη καταγγέλλει κλοπή μαμούθ - έχασε χιλιάδες ευρώ και λίρες!

Χιλιάδες ευρώ έκαναν "φτερά" από την ντουλάπα της ηλικιωμένης. Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών.

Σοκαρισμένη δηλώνει μια ηλικιωμένη από την Πάτρα, από το σπίτι της οποίας "έκαναν φτερά" 100.000 ευρώ και οκτώ χρυσές λίρες, όπως η ίδια καταγγέλλει.

Η ηλικιωμένη επέστρεψε στο σπίτι της μετά από απουσία ημερών και διαπίστωσε ότι το σημείο όπου έκρυβε τα χρήματα είχε παραβιαστεί και εκεί δεν βρισκόταν ούτε ευρώ!

Συγκεκριμένα τα χρήματα φέρεται να τα είχε φυλάξει σε ντουλάπα του σπιτιού, το μοναδικό σημείο που έχει διαρρηχθεί, ενώ οι υπόλοιποι χώροι του σπιτιού δεν έφεραν ίχνη παραβίασης.

Η άτυχη γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, με τους άνδρες της ασφάλειας να συλλέγουν στοιχεία. Στο πεδίο των ερευνών των αστυνομικών είναι ακόμη και πρόσωπα του περιβάλλοντος της ηλικιωμένης, προκειμένου να εντοπιστεί ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από την κλοπή αυτού του πολύ μεγάλου ποσού.

