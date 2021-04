Χανιά

Ανώγεια: Ένταση στη δίκη για το διπλό φονικό

Συνελήφθη η κόρη του Λευτέρη Καλομοίρη και αδερφή του κατηγορούμενου για τον φόνο του Γιώργου Ξυλούρη.

Διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή 16 Απριλίου και την Δευτέρα 19 Απριλίου, η εκδίκαση της υπόθεσης για το διπλό φονικό στα Ανώγεια που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Μάιο και από όπου έπεσαν νεκροί ο 63χρονος Λευτέρης Καλομοίρης και ο 32χρονος Γιώργος Ξυλούρης.

Συνολικά έχουν κληθεί 30 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου και της υπεράσπισης. Αρχικά κατέθεσαν οι αστυνομικοί που μετέβησαν πρώτοι στο συμβάν και στη συνέχεια μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας.

Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σημειώθηκαν εντάσεις, ενώ συνελήφθη η κόρη του θανόντος Λευτέρη Καλομοίρη και αδερφή του κατηγορουμένου καθώς φαίνεται να ηχογραφούσε με το κινητό της τηλέφωνο την κατάθεση μάρτυρα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο με έναν 30χρονο να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Πρόκειται για τον γιο του άτυχου μαντιναδολόγου, ο οποίος κατηγορείται ότι άδειασε το πιστόλι του πάνω στον Γ. Ξυλούρη όταν είδε τον πατέρα του να κείτεται νεκρός στο οδόστρωμα. Μία από τις βολίδες που διαπέρασαν το σώμα του 32χρονου θύματος, εξερχόμενη φέρεται να τραυμάτισε στην κνήμη έναν Ανωγειανό, ο οποίος είχε προστρέξει για να ξεχωρίσει τους δύο νεκρούς.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το διπλό φονικό σημειώθηκε στο Περαχώρι, την επομένη της Πρωτομαγιάς. Με αφορμή παλιές κτηματικές διαφορές στήθηκε άγριος καυγάς ανάμεσα στον 30χρονο γιο του Λ. Καλομοίρη και τον Γιώργη Ξυλούρη, με τον πρώτο να γρονθοκοπά άγρια τον δεύτερο.

Τους ξεχωρίζουν τρίτα πρόσωπα. Ο Ξυλούρης εκνευρισμένος αποχωρεί βιαστικά προς την οικία του και επιστρέφει λίγο αργότερα στο σημείο της τραγωδίας. Ανωγειανοί προσπαθούν να τον απομακρύνουν μάταια όμως μεταξύ αυτών και ο άτυχος μαντιναδολόγος.

Στην απολογία του ο 30χρονος αναφέρει: «Ήμουν στο μπάνιο όταν άκουσα τις φωνές της μητέρας μου και έναν πυροβολισμό. Πήρα το όπλο μου και βγήκα στο δρόμο όπου είδα νεκρό τον πατέρα μου και τον Γιώργο Ξυλούρη να στέκεται μπροστά του.

Πηγή: cretapost.gr

