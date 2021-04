Δωδεκανήσα

Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό του ανήλικου αδερφού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε παραμείνει έγκλειστος για 6 μήνες σε ψυχιατρική κλινική σωφρονιστικού ιδρύματος. Τον είχε καταγγείλει η μητέρα του, Ποιοι περιοριστικοί όροι του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης προσέγγισης ανηλίκων και κυρίως του αδελφού του αλλά και της παρακολούθησής του από ιατρούς κλινικής ψυχοκινητικής αποκατάστασης αφέθηκε χθες, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, ένας 18χρονος που κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακή βία και γενετήσια πράξη μεταξύ αδελφών.

Ο 18χρονος συμπληρώνει τον 6μηνο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική σωφρονιστικού ιδρύματος.

Για την ίδια υπόθεση έχει αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ο συνομήλικος συγκατηγορούμενός του που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για κλοπές.

Ο 18χρονος παρουσία της συνηγόρου του κ. Στεφανίας Καρακατσάνη ομολόγησε και την αιμομιξία αλλά αρνήθηκε τον βιασμό ισχυριζόμενος ότι όσα έγιναν με τον 13χρονο αδελφό του έγιναν με την συναίνεση του τελευταίου!

Αρνήθηκε μάλιστα ότι ο ίδιος άσκησε βία ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι ο ίδιος θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Την 20ή Αυγούστου 2020 το μεσημέρι, είχε καταγγελθεί από την μητέρα του 13χρονου ότι το παιδί έπεσε θύμα βιασμού από τον αδελφό του και τον φίλο του, προσθέτοντας ότι τα δύο της παιδιά αντιμετωπίζουν νοητικά προβλήματα.

Ο μεγαλύτερος γιος της, βίασε ειδικότερα τον 13χρονο, όπως είπε, παρουσία του 18χρονου ενώ κατήγγειλε ότι το ίδιο είχε κάνει και πριν από ένα έτος και το γεγονός είχε καταγραφεί στο κινητό 47χρονου συγγενή της.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στις οικίες των κατηγορούμενων και κατάσχεσαν ένα παιδικό παντελόνι κι ένα παιδικό εσώρουχο στην οικία του 47χρονου και δύο κινητά τηλέφωνα και στην οικία του δεύτερου έναν φορητό υπολογιστή.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν και σε μια καλύβα, όπου καταγγέλθηκε ότι διεπράχθη ο βιασμός αλλά δεν εντόπισαν ευρήματα.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ καταγγέλθηκε ότι επέδειξε παρόμοια συμπεριφορά και έναντι της ανήλικης αδελφής του.

Ο 18χρονος «φίλος» του προανακριτικώς ισχυρίστηκε ότι είδε το περιστατικό αλλά δεν ήταν παρών καθόλη την διάρκειά του.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2020 αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ένας 47χρονος Ροδίτης κατηγορούμενος για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων εις εκ των οποίων δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του και με εκμετάλλευση της διανοητικής ασθένειας αυτών από πρόσωπο στο οποίο τους έχουν εμπιστευθεί για να τους επιβλέπει κατά συρροή.

Συγκεκριμένα, ο 47χρονος φέρεται τον Δεκέμβριο του 2019 να είχε βιντεοσκοπήσει με το κινητό του δύο ανίψια του ηλικίας 17 και 12 ετών τότε, κατά την διάρκεια ερωτικής μεταξύ τους πράξεως. Ο πρώτος είναι ο κατηγορούμενος για βιασμό. Κατά την απολογία του ο 47χρονος, συνοδευόμενος από την συνήγορό του, δικηγόρο κ. Ματούλα Παπαβεργή, ισχυρίστηκε ότι βιντεοσκόπησε το περιστατικό για να το έχει ως αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικά και μόνο για να ενημερώσει τον αδελφό του πατέρα των παιδιών, ο οποίος μπορεί να μην πίστευε τα λεγόμενά του, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον και για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα καθώς τα παιδιά αντιμετώπιζαν νοητικά προβλήματα.

Στο μεταξύ η μητέρα του θύματος δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της κ. Μύριαμ Τομαρά, άσκησε δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας εις βάρος φίλου του προσωρινά κρατούμενου γιού της, με τον οποίο υποστηρίζει ότι από κοινού βίασαν το ανήλικο παιδί της με νοητική στέρηση.

Πηγή: dimokratiki.gr

Eιδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Κατερινόπουλος στον ΑΝΤ1: Οι δράστες δεν ήρθαν από το εξωτερικό (βίντεο)

Μαρία Αλεξάνδρου: Καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος της από τρεις άνδρες

Self test για Πάσχα στο χωριό: το σχέδιο της Κυβέρνησης