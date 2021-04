Κορινθία

Σκύλος τραυμάτισε σοβαρά παιδί που έπαιζε σε πλατεία

Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας 8χρονος από αδέσποτο σκύλο. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 8χρονος στην Κόρινθο. Τον μικρό δάγκωσε στο πρόσωπο ένα αδέσποτο σκυλί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 8χρονος έπαιζε με άλλα παιδιά στην πλατεία Σμύρνης στο Συνοικισμό Κορίνθου, όταν και δέχτηκε την επίθεση από το αδέσποτο σκυλί.

Αρχικά ο μικρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Όμως, η σοβαρότητα των τραυμάτων του στο πρόσωπο ήταν τέτοια που κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Πηγή: korinthostv

