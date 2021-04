Δωδεκανήσα

Ισχυρός σεισμός στην Τήλο

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό που επηρέασε την Τήλο, τη Νίσυρο αλλά και την Κω.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στις 23:28, το βράδυ της Τρίτης δυτικά ανάμεσα στην Τήλο και τη Νίσυρο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Κω.

Το μέγεθος του σεισμού, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ήταν 5,2 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,8 χλμ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στα 12 χλμ νότια της Νισύρου.

Μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν τουλάχιστον πέντε μετασεισμοί στην περιοχή, μεγέθους 3,3 έως 3,6 Ρίχτερ.

