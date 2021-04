Κυκλάδες

Σύρος: Άνδρας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ερμούπολη

Μια γυναίκα στα χέρια της αστυνομίας για την άγρια επίθεση. Άλλες δύο γυναίκες δίνουν κατάθεση στις Αρχές.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Σύρου από την άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένα 40χρονος άνδρας στο κέντρο της Ερμούπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο άνδρας περπατούσε μαζί με δύο γυναίκες με κατεύθυνση προς τον παραλιακό δρόμο.

Ο άνδρας μετά την επίθεση που δέχθηκε διένυσε μερικά μέτρα φωνάζοντας και σωριάστηκε αιμόφυρτος στο έδαφος, μπροστά από τις κλειστές καφετέριες. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τα οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Ο άνδρας είναι σοβαρά τραυματισμένος, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο της Αττικής με αεροδιακομιδή.

Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι μία γυναίκα συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος του αλλοδαπού, γεωργιανής καταγωγής. Πρόκειται για μία αλλοδαπή, η οποία μετά την πράξη της τράπηκε σε φυγή με ταξί, ωστόσο οι αστυνομικοί την συνέλαβαν άμεσα. Οι δύο γυναίκες που ήταν μαζί με το θύμα της επίθεσης προσήχθησαν για ανάκριση στην αστυνομία.

Πηγή: cyclades24.gr

