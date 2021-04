Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Γονείς αρνητές των self test μηνύουν Κεραμέως και Διευθυντή Λυκείου

Μήνυση κατέθεσαν γονείς στο Ρέθυμνο, γιατί δεν επιτρέπεται στους μαθητές που δεν κάνουν self test να παρακολουθήσουν μαθήματα.

Μήνυση στον εισαγγελέα Ρεθύμνου κατά διευθυντή Λυκείου, του διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου, του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης και της υπουργού Παιδείας, κατατέθηκε από γονείς στο Ρέθυμνο, για το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται σε μαθητές που δεν υποβάλλονται σε self test να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Πρόκειται για έξι γονείς οι οποίοι, σύμφωνα με τον προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Γιάννη Γαζανό, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαμαρτύρονται για την απαγόρευση εισόδου των παιδιών στο σχολείο.

«Οι συγκεκριμένοι έξι γονείς προσέφυγαν στον εισαγγελέα, δεν ξέρω από πού μπορεί να υποκινούνται. Το ζητούμενο από πλευράς τους δεν στηρίζεται στις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, ούτε στις εντολές των επιστημόνων μας για την ασφάλεια μας από τον κορωνοϊό. Μας έστειλαν και εξώδικο, επικαλούνται ότι είναι αντισυνταγματικό να μην επιτρέπεται η είσοδος τους στο σχολείο, ότι η πρόσβαση στο σχολείο είναι ελεύθερη, ότι πρόκειται για ιατρική πράξη το self test που δεν μπορεί να γίνει ούτε στο σπίτι ούτε από ένα ανήλικο παιδί και κάποιος μάλιστα από τους γονείς επικαλείται ότι δεν υπάρχει αποτεφρωτήριο για να πηγαίνουν τα υλικά του τεστ τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα».

Η διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνει στους γονείς να διαβάσουν την ΚΥΑ, όλες τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και όπως αναφέρει ο κ. Γαζανός, «προσπαθούμε με συζήτηση να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρόκειται για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας. Όμως, οι γονείς μου ζητάνε έγγραφη βεβαίωση για το λόγο που οι διευθυντές δεν αφήνουν τα παιδιά να μπουν μέσα στις σχολικές αίθουσες. Εμείς ως Δευτεροβάθμια, επικαλούμαστε την ΚΥΑ, ενώ παράλληλα έχουμε επικοινωνία με τη νομική υπηρεσία για να μας καθοδηγήσει το πώς να διαχειριστούμε τα αιτήματα των συγκεκριμένων γονιών. Έχουμε επικοινωνήσει και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης ώστε να μας κατευθύνει αρμοδίως για το τι πρέπει να πράξουμε».

