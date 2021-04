Λασιθίου

Κορονοϊός - Κρήτη: Αγωνία για βρέφος που διαγνώστηκε θετικό

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ένα βρέφος 8 μηνών και η μητέρα του. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ένα βρέφος 8 μηνών και η μητέρα του στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, ο διοικητής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Μανώλης Ανδρεαδάκης, το βρέφος αλλά και η μητέρα του εντοπίστηκαν στα πλαίσια της ιχνηλάτησης καθώς είχαν έρθει σε επαφή με συγγενικό τους πρόσωπο που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Ωστόσο, η μητέρα και το οχτώ μηνών βρέφος είναι πολύ καλά στην υγεία τους και δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία τους.«Σε κάθε περίπτωση έχουν δοθεί οδηγίες και ότι προκύψει θα το αντιμετωπίσουμε»,τόνισε ο κ. Ανδρεαδάκης.

