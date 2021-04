Θεσσαλονίκη

Self test στα σχολεία: Έξι μαθητές κάνουν κατάληψη σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Τους συμμαθητές τους καταγγέλλουν τα παιδιά που αντιτίθενται στην κατάληψη που υποστηρίζει η μειοψηφία. Τι δηλώνουν στον ΑΝΤ1.

Υπό κατάληψη τελεί το 1ο Γενικό Λύκειο Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, από τα ξημερώματα, με μειοψηφία μαθητών που είναι αντίθετοι στην υποβολή τους στα self tests να έχουν κλείσει το σχολείο, με την υποστήριξη των γονιών τους.

Όπως μετέδωσε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, που από το πρωί βρίσκεται στο σημείο με την κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» το σχολείο είναι κλειστό από λιγότερα από δέκα παιδιά, ενώ εκατοντάδες έχουν συγκεντρωθεί απ’έξω, ζητώντας να μπουν μέσα και να κάνουν μάθημα.

Μαθητής που ήταν έξω από το σχολείο χαρακτήρισε «αστείο» να κρατούν κλειστό το σχολείο 5-6 άτομα για «προσωπικούς λόγους».

Οι ίδιοι οι καταληψίες είχαν δηλώσει νωρίτερα στον ΑΝΤ1 ότι, είναι δέκα άτομα που αποφάσισαν και πραγματοποιούν την κατάληψη.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος του 15μελούς, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, «σαν 15μελές αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κατάληψη», είπε ότι η απόφαση ελήφθη παρά τη στήριξη που τους προσέφεραν γονείς να προχωρήσουν σε κατάληψη και τόνισε ότι, «έχουμε πανελλήνιες, θέλουμε να επιστρέψουμε στο σχολείο, έχουμε κάνει μόνο δυο μήνες μάθημα».

Νωρίτερα είχε μιλήσει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και η μητέρα του μαθητή που «κρατά» την κατάληψη, η οποία υπέβαλε μήνυση στη διοίκηση του σχολείου, λόγω του ότι δεν άφησαν το παιδί της μπει στο μάθημα επειδή αρνείτο να κάνει το self test.

