Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες μαθητές “έσπασαν” την κατάληψη λίγων για τα self test

Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί σε σχολείο το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από έξι μαθητές, με την υποστήριξη των γονιών τους. Εικόνες από το σημείο.

Στις 9 και με την είσοδο των εκατοντάδων μαθητών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σχολείο τους έληξε η κατάληψη στο 1ο Λύκειο Ευόσμου, που είχε ξεκινήσει από τα ξημερώματα από έξι μαθητές με την υποστήριξη δύο γονέων και μίας γιαγιάς.

Οι έξι μαθητές που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο, κρατώντας το κλειστό, διαμαρτύρονταν για το ότι έπρεπε να υποβληθούν σε self test, προκειμένου να παρακολουθήσουν το μάθημά τους. Η μητέρα του ενός, μάλιστα, που μίλησε νωρίτερα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» υπέβαλε μήνυση στο σχολείο, λόγω του ότι απαγορεύτηκε στο γιο της να κάνει μάθημα χωρίς τη βεβαίωση από το self test.

Η ίδια, μαζί με τη μητέρα της και γιαγιά του μαθητή, βρίσκονταν επίσης στο σχολείο από τα ξημερώματα και –χωρίς μάσκες- επίσης απέτρεπαν τους υπόλοιπους μαθητές να μπουν στο σχολείο.

Οι υπόλοιποι μαθητές, συγκεντρώθηκαν κατά εκατοντάδες έξω από το σχολείο και παρέμειναν εκεί ακόμα κι όταν οι καθηγητές τους αποχώρησαν. Ο πρόεδρος του 15μελούς μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως μετά τη συνέλευσή τους αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κατάληψη και ότι θέλουν να κάνουν μάθημα.

Εν τέλει μετά από μικρή ένταση, οι εκατοντάδες μαθητές μπήκαν στο σχολείο για να κάνουν μάθημα και οι έξι καταληψίες αποχώρισαν.

Διευθυντής λυκείου: Οι μαθητές του σχολείου μας κάνουν τηλεκπαίδευση

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος είπε ότι, από το πρωί και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα παιδιά κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση. Όπως είπε, τα παιδιά ενημερώθηκαν από τις 8 το πρωί.

Αρνήθηκε ότι οι εκατοντάδες μαθητές που είναι μέσα στο σχολείο είναι μαθητές του σχολείου αυτού και επέμεινε ότι, «τα παιδιά που είναι μέσα, αν δεν είναι από άλλα σχολεία, να γυρίσουν σπίτι και να κάνουν τηλεκπαίδευση».

