Χανιά

Τροχαίο στη Γαύδο: Νέο στοιχείο στο διαλυμένο αυτοκίνητο που ξεψύχησε η Κορίνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή στην τραγωδία. Η νέα αποκάλυψη για το διαλυμένο αυτοκίνητο που θα ρίξει φως στον θάνατο της άτυχης κοπέλας.

Ο επίλογος της ζωής της Κορίνας Λαβράνου, γράφτηκε χθες στον Ιερό Ναό Καναλίων στην Κέρκυρα, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία, η ιστορία του θανάτου της όμως αναμένεται να έχει μακρά συνέχεια.

Νέες πληροφορίες για τα ερωτήματα που θέτει η οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας έρχονται σήμερα στο φως και την Ευτυχία Πενταράκη.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η εξέταση του μοιραίου αυτοκινήτου, έδειξε ότι στο κιβώτιο ταχυτήτων είχε μπει η δεύτερη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν ένα αυτοκίνητο που ο οδηγός ισχυρίζεται ότι ήταν σταματημένο με χειρόφρενο, να βρίσκεται με δευτέρα “κουμπωμένη” στο σασμάν, χωρίς χειρόφρενο.

Ταυτόχρονα, η πλευρά της οικογένειας θέτει το ερώτημα, γιατί, ενώ οι αρχές είχαν ενημερωθεί για το ατύχημα από νωρίς το πρωί και ενώ η ομάδα των διασωστών ήταν έτοιμη, η εντολή να πετάξει το ελικόπτερο που θα τους μετέφερε στη Γαύδο καθυστέρησε για ώρες και πέταξε τελικά χωρίς τους διασώστες.

Ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας, δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνει σαφές, τίνος ευθύνη ήταν να δοθεί αυτή η εντολή και ποιος ήταν εκείνος που τελικά την έδωσε, μερικές ώρες αργότερα, με μοιραία αποτελέσματα για τη ζωή της Κορίνας.

«Έχω εντολή να εντοπιστούν και να αποδοθούν ευθύνες και το θέμα θα φτάσει ακόμα και μέχρι τον Άρειο Πάγο, αν χρειαστεί», αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας , ο οποίος αναμένεται να ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρτική εξέταση μαρτύρων, για να ληφθούν καταθέσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Τα όποια στοιχεία προκύψουν, θα αξιολογηθούν από την πλευρά της οικογένειας, η οποία θέλει να έχει απόλυτα καθαρή εικόνα για το πώς έχασε τη ζωή της η αγαπημένη τους κόρη.

Το δεύτερο τροχαίο στη ζωή της Κορίνας, έμελλε να είναι και το μοιραίο. Το 2019 είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα, σε ατύχημα που είχε συμβεί στα Χανιά και είχε αναγκαστεί να κάνει πολλαπλές επεμβάσεις.

Πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Απόπειρα αρπαγής 18χρονης - H περιγραφή της ίδιας για τον “εφιάλτη”

Αγία Παρασκευή - κλοπή εμβολίου: σύλληψη διανομέα καφετέριας

Self test: για ποιους εργαζόμενους γίνεται υποχρεωτικό από την προσεχή Δευτέρα