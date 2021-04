Χανιά

Χανιά: Πέθανε ο γιατρός και ανέλαβε τους πελάτες η... σύζυγος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λειτουργούσε παράνομα το ιατρείο ομοιοπαθητικής του συζύγου της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή από το 2019.

Νέα υπόθεση αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος εξιχνίασε το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου στα Χανιά. Αυτή τη φορά προχώρησε στη σύλληψη μιας 48χρονης, συνταξιούχου στρατιωτικού οδοντιάτρου, η οποία λειτουργούσε παράνομα το ιατρείο ομοιοπαθητικής του συζύγου της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή από το 2019!

Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, αστυνομικός έχοντας κλείσει ραντεβού , πήγε στο ιατρείο που βρίσκεται σε περιοχή περιαστικά των Χανίων, προσποιούμενος ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Στη διάρκεια της εξέτασης, αποκάλυψε στη 48χρονη την ιδιότητα του και ακολούθησε έλεγχος από άνδρες της ίδιας υπηρεσίας που βρίσκονταν κοντά στο ιατρείο.

Η γυναίκα συνελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας του ιατρείου, ούτε και πτυχίο ομοιοπαθητικού γιατρού. Μάλιστα οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κισσάμου, στον έλεγχο που διενήργησαν βρήκαν ιατρικά εργαλεία, χειρόγραφα ιστορικά ασθενών και διάφορα σκευάσματα ομοιοπαθητικής τα οποία και κατέσχεσαν.

Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Χανίων, κατηγορούμενη για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, λειτουργία ιατρείου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, καθώς και για φορολογικές παραβάσεις. Ο εισαγγελέας της όρισε τακτική δικάσιμο και έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερη.

Η δράση της 48χρονης κράτησε δύο χρόνια.

Εισέπραττε από κάθε πελάτη από σαράντα έως πενήντα ευρώ ενώ προκειμένου να διατηρήσει την πελατεία του αποβιώσαντα συζύγου της, κράτησε την ταμπέλα με το όνομα του στην είσοδο! Η ίδια, απολογούμενη στους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου υποστήριξε ότι επειδή ήταν δεμένη με τους πελάτες του αείμνηστου συζύγου της – καθώς όσο ήταν στη ζωή τον βοηθούσε στο ιατρείο – συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες γνωρίζοντας από ομοιοπαθητική.

Ο χρόνος για να δοθεί τέλος στη δράση της άρχισε να μετρά αντίστροφα από τη στιγμή που έγιναν οι πρώτες καταγγελίες και που πληροφορίες έφτασαν στο Α.Τ. Κισσάμου. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι η 48χρονη δεν ήταν εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων. Πολύ γρήγορα οι ενδείξεις έγιναν αποδείξεις και η συνταξιούχος στρατιωτική οδοντίατρος πιάστηκε στα δίχτυα των αστυνομικών αρχών με την υπόθεση να παίρνει πια τη δικαστική οδό.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός έσβησε τη φωτιά από το πόδι διαδηλωτή (βίντεο)

Δένδιας – Ερντογάν: Παρών και ο Τσαβούσογλου στην συνάντηση

Προϋπολογισμός: “τρύπα στα έσοδα” μικρότερη των προβλέψεων