Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Έγκυος πέθανε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από τον θάνατο 37χρονης. Αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

(φωτογραφία αρχείου)

Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που δημιουργούνται στο άκουσμα του θανάτου μιας νέας γυναίκας, πόσο μάλλον όταν αυτή είναι και έγκυος.

Η 37χρονη κοπέλα, μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να εξεταστεί καθώς δεν αισθανόταν καλά και ανησύχησε, αφού οι ενοχλήσεις γίνονται ολοένα και πιο έντονες (ήταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της) .

Έτσι, αφού ο σύζυγός της τη μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων του ΠΓΝΑ, έπρεπε να αποχωρήσει από εκεί, καθώς δεν επιτρέπονται οι συνοδοί εξαιτίας του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Ο σύζυγος ανησυχούσε πολύ, καθώς δεν μπορούσε να βρει τη γυναίκα του στο τηλέφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πρωί της Πέμπτης ειδοποιήθηκε πως τόσο εκείνη όσο και το αγέννητο μωρό τους …έφυγαν για το “μεγάλο ταξίδι”.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα διαπιστωθούν την Παρασκευή μετά την ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: pameevro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Διανομέας για κλοπή εμβολίων στην Αγία Παρασκευή: Είμαι το εξιλαστήριο θύμα

Νέα Ερυθραία: Καταδίωξη και πυροβολισμοί κατά αστυνομικών (βίντεο)

Ιντιανάπολις - πυροβολισμοί: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε γραφεία της FedEx (βίντεο)