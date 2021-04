Θεσσαλονίκη

Στον εισαγγελέα μητέρα μαθητή “αρνήτρια” των self tests

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, κατηγορούμενη για διέγερση σε ανυπακοή.

Το “κατώφλι” του Εισαγγελέα πέρασε σήμερα η μητέρα μαθητή από τη Θεσσαλονίκη, ή οποία συνελήφθη για διέγερση σε ανυπακοή.

Η 49χρονη συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης μετά από παρέμβαση του Εισαγγελέα, ο οποίος ζητούσε να ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία για όσους καλούν με αναρτήσεις τους να μην εφαρμόζεται το μέτρο των self tests.

Στο δικαστικό Μέγαρο συγκεντρώθηκε και ομάδα ατόμων ως ένδειξη συμπαράστασης, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται “θεματοφύλακες του Συντάγματος”.

Αναμένεται αν θα ζητήσει αναβολή ή θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Πέμπτης, γονέας “αρνητής” των self tests επιτέθηκε σε διευθυντή ΕΠΑΛ στο Ηράκλειο της Κρήτης και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

