Κοζάνη: Εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ

Δύο τεχνίτες σκοτώθηκαν εν ώρα εργασίας. Πώς συνέβη η τραγωδία. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Δύο τεχνίτες έχασαν τη ζωή τους στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου της ΔΕΗ, στην Κοζάνη όταν για άγνωστο λόγο έπεσαν στο έδαφος ενώ ήταν ανεβασμένοι σε καλάθι και εργάζονταν σε υψόμετρο στον πύργο ψύξης της 5ης μονάδας αποθείωσης του ατμοηλεκτρικού σταθμού.

Οι άτυχοι εργαζόμενοι δούλευαν σε υπεργολαβική γερμανική τεχνική εταιρεία, στο έργο κατασκευής της μονάδας αποθείωσης του ατμοηλεκτρικού σταθμού, που είχε αναλάβει ελληνική εταιρεία. Ο πύργος ψύξης έχει υψόμετρο 108 μέτρα, απ' όπου με ειδικά άγκιστρα και άλλους μηχανισμούς κρεμιούνται συρματόσχοινα με καλάθια για να εργαστούν στη συνέχεια τα τεχνικά συνεργεία.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του εργοστασίου της ΔΕΗ Βασίλης Τσίγκας, η εταιρεία και οι εργαζόμενοι διαθέτουν εμπειρία και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την εκτέλεση του έργου. Σημείωσε δε, ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν ολοκληρώσει το φθινόπωρο τις εργασίες στον μισό πύργο ψύξης, αλλά σταμάτησαν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, για να συνεχίσουν την άνοιξη.

Το δυστύχημα ξύπνησε μνήμες απο την πρόσφατη τραγωδία με τους νεκρούς τεχνίτες στην Ερέτρια.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, αναφέρεται «εκφράζω τη βαθιά θλίψη μου για τον θάνατο των δύο εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών αποθείωσης στη Μονάδα 5 του Αγίου Δημητρίου. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειας των δύο άτυχων εργαζομένων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΔΕΗ έχουν ζητήσει την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του δυστυχήματος».

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για το δυστύχημα

"Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 16.04.2021, στις 12 το μεσημέρι συνέβη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύματα δύο εργαζόμενους σε εργολάβο, στο έργο αποθείωσης της Μονάδας 5 του Αγίου Δημητρίου. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΑΒΑΞ και οι δύο άτυχοι εργαζόμενοι απασχολούνταν στον υπεργολάβο MUEHLHAN Cyprus Ltd του Αναδόχου. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος εξετάζονται ήδη από τις αρμόδιες αρχές. Η ΔΕΗ ζητεί την πλήρη διερεύνηση και θα παράσχει κάθε διευκόλυνση. Εκφράζουμε την βαθιά θλίψη μας για την απώλεια των δύο άτυχων εργαζομένων και τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις οικογένειές τους".

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ αναφέρει ότι «οι θανόντες ήταν εργαζόμενοι εξειδικευμένης εταιρείας που έχει αναλάβει υπεργολαβικά το έργο συντήρησης και αποκατάστασης στον πύργο ψύξεως της μονάδας 5. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως. Ο Όμιλος ΑΒΑΞ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στους οικείους των θανόντων».

