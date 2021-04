Χανιά

Τροχαίο στη Γαύδο: σοκάρει ο ιατροδικαστής για τα τραύματα της Κορίνας

Η διαπίστωση σοκ του ιατροδικαστή για τα τραύματα στη σορό της 28χρονης φοιτήτριας. Τι υποστηρίζουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Σοκάρει η διαπίστωση του ιατροδικαστή, που εξέτασε την σορό της 28χρονης φοιτήτριας, που βρήκε τραγικό θάνατο στην Γαύδο.

Τα τραύμα της όχι μόνο δεν ήταν σοβαρά, αλλά αν έφτανε εγκαίρως σε νοσοκομείο, το κορίτσι θα μπορούσε να ζει σήμερα μόνο με μια παρέμβαση ακόμη και στα επείγοντα!

“Οι κακώσεις της δεν ήταν καθόλου τρομακτικές. Η τραυματίας έζησε δύο με δυόμιση ώρες με ρήξη στον πνεύμονα. Αν το κορίτσι έφτανε εγκαίρως σε κάποιο νοσοκομείο, τώρα σίγουρα θα ζούσε” τόνισε ο ιατροδικαστής Κρήτης, Σταμάτης Μπελιβάνης.

Επισημαίνοντας την τραγική απουσία ελικοπτέρου ΕΚΑΒ στην Κρήτη, ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι στην περίπτωση του τροχαίου στη Γαύδο, τα τραύματα της αδικοχαμένης Κορίνας θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί αρχικά χωρίς καν χειρουργείο!

“Αρχικά, τα τραύματά της θα μπορούσαν να ειχαν αντιμετωπιστεί χωρίς καν επέμβαση! Με μια απλή τοποθέτηση συσκευασίας αποσυμφορισμού αιμοπνευμοθώρακα, η οποία τοποθετείται στο ΤΕΠ κάθε νοσοκομείου, η φοιτήτρια σήμερα θα ήταν ζωντανή” είπε χαρακτηριστικά. Όμως, τα κατάγματα στα πλευρά, σταδιακά προκάλεσαν την μη λειτουργία του ενός πνεύμονα, ενώ η εσωτερική αιμορραγία προκάλεσε τον αργό και μαρτυρικό θάνατο της 28χρονης.

“Όλοι είχαν ενημερωθεί από τις 5:57 και δεν προσέφεραν ελάχιστη βοήθεια. Το κορίτσι κατέληξε εντελώς αβοήθητο. Αυτό εμείς οι νομικοί το λέμε ενσυνείδητη αμέλεια, γνωρίζεις αλλά δεν παρεμβαίνεις…” δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Φίλιππος Σκαμπαρδώνης.

Τι συνέβη λοιπόν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής;

Πηγές από το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρουν ότι μόλις ειδοποιηθήκαν στις 6:00 το πρωί, άμεσα στο σημείο βρέθηκε πυροσβέστης του Κλιμακίου της Γαύδου, χωρίς όμως να μπορεί να προσεγγίσει την τραυματία. Αργότερα, με σκάφος του Λιμενικού από την Παλαιόχωρα Χανίων έφτασαν τέσσερις πυροσβέστες με τον απαιτούμενο εξοπλισμό οι οποίοι κατέβηκαν τον γκρεμό και προσέγγισαν το αυτοκίνητο. Ο γιατρός του νησιού δεν μπόρεσε να κατέβει ώστε να δώσει τις πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έδωσε την εντολή να μην μετακινηθεί η τραυματίας, ειδοποιώντας τις αρχές να γίνει αεροδιακομιδή.

Για να κερδίσουν χρόνο δεν κάλεσαν ελικόπτερο από την Αθήνα αλλά ζήτησαν ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού από το Ηράκλειο. Τελικά το ελικόπτερο αυτό έφτασε μετά τις 10, όταν η φοιτήτρια είχε ήδη καταλήξει και έτσι παρέλαβε μόνο τον τραυματισμένο οδηγό. Και λίγο αργότερα στο σημείο πήγε και δεύτερο ελικόπτερο, ένα Αγκούστα Μπελ για να συνδράμει όμως δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι και αποχώρησε.

