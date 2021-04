Αχαΐα

Πάτρα: Μολότοφ σε πάρκινγκ της Αστυνομίας (εικόνες)

Προσαγωγές μετά την εμπρηστική επίθεση σε πάρκινγκ της Αστυνομίας, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν το βράδυ του Σαββάτου άγνωστοι εναντίον υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων της Αστυνομίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες πλησίασαν τον χώρο στάθμευσης, που βρίσκεται στην διασταύρωση της νέας εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου με την οδό Αμερικής, και πέταξαν τουλάχιστον δύο βόμβες μολότοφ.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές υπόπτων.

