Ρεθύμνου

Τροχαίο στην Κρήτη: Μερόνυχτα αβοήθητη σε γκρεμό, δίπλα στον νεκρό σύζυγό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο. Το ζευγάρι επέστρεφε στην Ιεράπετρα από τα Χανιά.

Βαθιά είναι η οδύνη για τους συγγενείς και τους φίλους του 42χρονου Νάθαν, που βρήκε τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα στο Μπαλί του Ρεθύμνου, ενώ τη δική της “μάχη” δίνει η 32χρονη σύζυγός του στην εντατική του Νοσοκομείου Χανίων όπου και μεταφέρθηκε.

Οι φίλοι του ζευγαριού στην Ιεράπετρα αδυνατούν να συλλάβουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς οι λεπτομέρειες που βγαίνουν στο φως για τις συνθήκες του δυστυχήματος, είναι συγκλονιστικές.

Ο 42χρονος Νάθαν βρέθηκε νεκρός από φίλους που τον αναζητούσαν, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε γκρεμό βάθους 30 μέτρων, στην εθνική οδό στο ύψος του Μπαλί. Η 32χρονη Σβέτα ψυχορραγούσε λίγα μέτρα ανατολικότερα από το σημείο όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του άνδρα της, σε θαμνώδη περιοχή.

Στην Εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Η 32χρονη, με καταγωγή από την Ουκρανία, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και εισήχθη στην εντατική, δίνοντας “μάχη” για να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως όλα δείχνουν, το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από αρκετά 24ωρα, με την τραυματισμένη γυναίκα να κείτεται αβοήθητη κοντά στον νεκρό άνδρα της. Η νεαρή γυναίκα έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Είχαν πάει στα Χανιά για μία αγοραπωλησία

Ο Νάθαν και η Σβέτα ξεκίνησαν από την Ιεράπετρα όπου και διέμεναν για τα Χανιά προκειμένου να ολοκληρώσουν μια αγοραπωλησία ενός τζιπ. Το ζευγάρι όμως, καθυστερούσε να επιστρέψει και οι φίλοι του άρχισαν να ανησυχούν. Ο πατέρας του άτυχου 42χρονου είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με τον γιο του στις 12 Απριλίου και αφού τα παιδιά του δεν έδιναν σημεία ζωής δήλωσε την εξαφάνισή τους στο Α.Τ. Πηλίου.

Οι φίλοι τους που γνώριζαν για το ταξίδι αυτό άρχισαν να τους αναζητούν ακολουθώντας την πιθανή διαδρομή τους με τη μοτοσικλέτα τους. Μετά από την αγωνιώδη αναζήτηση βρέθηκε η σορός του 42χρονου και αποκαλύφθηκε το μαρτύριο που πέρασε η σύζυγός του, για ολόκληρα μερόνυχτα βαριά τραυματισμένη και ολομόναχη.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία: Απανθρακωμένος βρέθηκε ένας άνδρας (εικόνες)

“Η Φάρμα”: Συγκλονιστική η “μάχη” για την αποχώρηση (βίντεο)

Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα: Ο Μέσι σήκωσε το Κύπελλο (εικόνες)