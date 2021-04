Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες σε εμπόρους ναρκωτικών

Τι βρήκαν οι αστυνομικές Αρχές σε έρευνες που ακολούθησαν τις συλλήψεις.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, που ενέχονται σε υποθέσεις κατοχής, απόκρυψης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 36χρονο αλλοδαπό και 29χρονο Έλληνα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών, περί όπλων και για παράβαση του ΚΟΚ.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, οι δράστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κινούμενοι στην εσωτερική περιφερειακή, οπότε και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα, σε κατάστημα που διατηρούσε ο 36χρονος αλλά και σε δωμάτιο ξενοδοχείο που είχε μισθώσει καθώς και στην οικία του 29χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μικροδέματα κάνναβης συνολικού βάρους 3.284 γραμμαρίων,

1 πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 6 φυσίγγια,

9 κινητά τηλέφωνα,

2 πτυσσόμενα μεταλλικά γκλοπ,

1 μαχαίρι,

1 ρόδα φορτηγού με εμφανή υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης στο εσωτερικό της και

το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

