Κρήτη: έβγαλε το όπλο κι άρχισε τους πυροβολισμούς έξω από το δημαρχείο

Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη από ομάδα της ΔΙ.ΑΣ που έσπευσε στο σημείο.

Ένας νεαρός άνδρας προχώρησε σε πυροβολισμούς έξω από το δημαρχείο Μαλεβιζίου προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 19χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του έξω από το κτήριο του δήμου, έβγαλε το πιστόλι του και πυροβολούσε στον αέρα.

Αμέσως ενημερώθηκε η ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσε στο σημείο και εντόπισε το αυτοκίνητο. Στη θέα των αστυνομικών ο 19χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε από το σημείο με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν.

Τελικά τον σταμάτησαν στην γέφυρα της λεωφόρου 62 Μαρτύρων και τον συνέλαβαν.

Σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε το πιστόλι μέσα στο όχημα.

