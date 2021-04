Εύβοια

Κορονοϊός: θρήνος για νεαρή γυναίκα στη Χαλκίδα

Η άτυχη κοπέλα νοσηλευόταν διασωληνωμένη επί δύο μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Θρήνος στη Χαλκίδα για μια νέα γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πρόκειται για την 38χρονη Μαρία με καταγωγή από την Ερέτρια. Η άτυχη κοπέλα νοσηλευόταν διασωληνωμένη επί δύο μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο θάνατος της προκάλεσε έντονη θλίψη σε φίλους, συγγενείς αλλά και στον σύντροφο της, ο οποίος εργάζεται σε καφετέρια στην παραλία της Χαλκίδας.

Η κηδεία της έγινε σε κλίμα οδύνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ερέτρια.

