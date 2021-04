Πέθανε ιερέας από κορονοϊό

Εύβοια

Με κορονοϊό είχε προσβληθεί και η οικογένειά του.

Την τελευταία του πνοή άφησε, πριν λίγα 24ωρα, στη κλινική Covid-19 του Νοσοκομείου Χαλκίδας, ο ιερέας, Χαράλαμπος Μιχαήλ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και η κατάσταση της υγείας του παρουσίαζε επιδείνωση μέρα με τη μέρα.

Με κορονοϊό είχε προσβληθεί όλη η οικογένεια του, η οποία είχε τεθεί σε καραντίνα.

Ο ιερέας λειτουργούσε στις εκκλησίες Αγίας Τριάδος Πούρνου και Αγίου Ιωάν. Θεολόγου της Ενορίας Θεολόγου, στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων.

Γεννήθηκε το 1934 στο χωριό Θεολόγο, όπου εκεί έγινε και η κηδεία του.

