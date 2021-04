Χανιά

Καιρός: άνοδος 10 βαθμών μέσα σε 20 λεπτά στα Χανιά!

Εντυπωσιακές οι απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στη βόρεια Κρήτη.

Ο καιρός τρελάθηκε! Εντυπωσιακές ήταν οι εναλλαγές της θερμοκρασίας σήμερα σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Κρήτης. Το φαινόμενο οφείλεται, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου, στο ότι, οι νότιοι άνεμοι δρουν ως καταβάτες θερμοί άνεμοι στις βόρειες περιοχές της Κρήτης, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να ανεβαίνει και να κατεβαίνει πολύ γρήγορα αναλόγως της διεύθυνσης του ανέμου.

Ενδεικτικά, στους Κάμπους Κεραμιών Χανίων, μια περιοχή που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης των Χανίων, ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε εντυπωσιακές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Έτσι, τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξε άνοδος της θερμοκρασίας κατά 13 βαθμούς μέσα σε μία ώρα. Λίγο αργότερα σημειώθηκε πτώση 10 βαθμών μέσα σε μία ώρα, ενώ τις μεσημεριανές ώρες υπήρξαν τέσσερις διαδοχικές φορές ανόδου και πτώσης της θερμοκρασίας, κατά περίπου επτά βαθμούς κάθε φορά. Τέλος, προς το απόγευμα καταγράφηκε άνοδος 10 βαθμών μέσα σε μόνο 20 λεπτά.

Το φαινόμενο των απότομων και συνεχών αυξομειώσεων της θερμοκρασίας παρατηρήθηκε και σε άλλους σταθμούς της Κρήτης, αν και όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο στο συγκεκριμένο σταθμό.

