Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα πήγαν για... μεζέ (εικόνα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπορεί τα εστιατόρια να είναι κλειστά ωστόσο δέχονται επισκέψεις, από κάποιους που δεν τους επηρεάζουν τα μέτρα απαγόρευσης...

Μπορεί τα εστιατόρια να είναι κλειστά ωστόσο δέχονται επισκέψεις, από κάποιους που δεν τους επηρεάζουν τα μέτρα απαγόρευσης.

Αγριογούρουνα έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο Πανόραμα και το Χορτιάτη να βολτάρουν δίπλα σε σπίτια, αυτή τη φορά αποφάσισαν να κατέβουν προς Κηφισιά, για να τσιμπήσουν ένα μεζέ.

Έτσι βρέθηκαν στην αυλή γνωστού μεζεδοπωλείου και όπως ήταν αναμενόμενο τράβηξαν τα βλέμματα με περαστικούς να σπεύδουν να φωτογραφίσουν το ασυνήθιστο θέαμα.

Πηγή: thestival

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: Σκότωσαν 90χρονο μέσα στο σπίτι του

Γεωργαντάς για self test στον ΑΝΤ1: βήμα – βήμα τι πρέπει να κάνουν οι υπόχρεοι (βίντεο)

“Special Report”: Η υπόθεση Λιγνάδη στο “μικροσκόπιο” (βίντεο)