Τροχαίο στη Γαύδο: απαντήσεις ζητά η μητέρα της Κορίνας - Δεν έφταιξα, λέει ο οδηγός

Σε αντιπαράθεση οι γονείς της φοιτήτριας στο τροχαίο της Γαύδου, με τον οδηγό του οχήματος. Συγκινούν οι φίλοι της Κορίνας. Την αποχαιρέτησαν με ένα στεφάνι σε σχήμα καρδιάς.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Με μια καρδιά από λουλούδια στο σημείο όπου χάθηκε η Κορίνα και ένα τετράδιο γεμάτο αφιερώσεις και σπαρακτικά λόγια αποχαιρετισμού, 30 φίλοι και συμφοιτητές, σε μια λιτή τελετή στο σημείο της τραγωδίας, είπαν το τελευταίο αντίο στο χαμογελαστό κορίτσι που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της Γαύδου.

Απαρηγόρητη η μητέρα της μετά την αποκάλυψη του ΑΝΤ1 ότι το παιδί της, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, είχε τέτοια τραύματα από την πτώση στον γκρεμό που αν έφτανε εγκαίρως στο νοσοκομείο, το κορίτσι δεν θα χρειαζόταν παρά μόνο μια παρέμβαση ρουτίνας ακόμη και στα επείγοντα για να σωθεί! “Το παιδί χάθηκε διότι καθυστέρησε πολύ το ελικόπτερο να πάει και αυτή τη στιγμή θα ήταν ζωντανό, αν είχε φτάσει στο νοσοκομείο και της είχανε τραβήξει με ένα σωληνάκι τα υγρά από το πνευμόνι” τονίζει η Εύη Λαβράνου, μητέρα 28χρονης.

Θέλω την αλήθεια…

Η οικογένεια ζητά να μάθει την αλήθεια: ποιος καθυστέρησε να δώσει εντολή ώστε να φτάσει εγκαίρως ελικόπτερο στη Γαύδο και γιατί στο ακινητοποιημένο, κατά δήλωση του οδηγού, όχημα βρέθηκε στο κιβώτιο ταχυτήτων να έχει περασμένη τη 2η ταχύτητα.

Ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου μέσω του ΑΝΤ1 περνά στην αντεπίθεση: “Θα μπορούσαν, με τόσες κουτρουβάλες που πήραμε, να μπούνε όλες οι ταχύτητες. Το ότι ήταν μια δευτέρα δεν λέει τίποτα. Δεν θα έφτανα να βάλω την ζωή μου σε κίνδυνο. Δεν κατάλαβα, ότι πήγα να την σκοτώσω; Υπάρχουν τέτοιες αμφιβολίες; Ούτε να το διανοηθώ! Ότι τι; Ότι έβαλα πρώτη και έσπρωξα το αυτοκίνητο κάτω; Θα τρελαθούμε;” απαντά ο Πέτρος Γασμπαράκης, οδηγός του οχήματος και σύντροφος του θύματος. “Στο τέλος εγώ δεν έφταιξα, ρε! Για το θάνατο της Κορίνας είναι η αργοπορία. Δεν παύει για την Κορίνα να είχα ειλικρινή, αληθινά αισθήματα, την αγαπούσα την κοπέλα” πρόσθεσε.

Η μητέρα της Κορίνας επιμένει ότι τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στο σημείο της τραγωδίας αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του οδηγού και συντρόφου του παιδιού της. “Η Κορίνα που ήταν εκεί δεν μπορεί να μιλήσει, να μας πει τι έγινε. Αυτός λέει ότι θέλει. Από εκεί και πέρα το ερευνά η αστυνομία και ο δικηγόρος” καταλήγει η μητέρα της.

Η οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας αναμένει τώρα τις αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν περισσότερο “φως” στην υπόθεση.

