Καβάλα: στα λευκά οι δρόμοι από πυκνό χαλάζι (εικόνες)

Ο καιρός "τρελάθηκε" στην Καβάλα, η οποία έμοιαζε με χιονισμένη πόλη της Ελβετίας!

"Τρελάθηκε" ο καιρός στην Καβάλα! Στα λευκά “ντύθηκαν” το πρωί οι δρόμοι της, λόγω της ισχυρής χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη.

Πρόκειται για μία από τις πιο σφοδρές χαλαζοπτώσεις της τελευταίας δεκαετίας, τουλάχιστον για την πόλη της Καβάλας.

Μάλιστα, δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στον δρόμο από και προς την Καλαμίτσα, ενώ απαιτείται μεγάλη προσοχή στην Εγνατία Οδό.

Παρατηρήθηκαν επίσης διακοπές ρεύματος, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τέσσερις κλήσεις για άντληση υδάτων.

Πηγή: kavalanews.gr

