Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Πέθανε οδηγός του ΟΑΣΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνδικαλιστής οδηγός μιλά στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη για τη διασπορά του κορονοϊού στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Οδηγός λεωφορείων του ΟΑΣΘ 43 ετών και πατέρας τριών παιδιών έχασε τη ζωή του από επιπλοκές του κορονοϊού, ανέφερε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Νικήτας Τσαρίδης, μέλος της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδικαλιστικού οργάνου που ανέφερε, μέχρι στιγμής, επτά συνάδελφοί του έχουν πεθάνει από κορονοϊό.

«Το 10% των εργαζομένων νοσεί από κορονοϊό», απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη.

Ωστόσο, είπε, πως μέχρι τώρα οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν υπαχθεί στη λίστα εμβολιασμού.

Τέλος, όπως ανέφερε, «οι συνάδελφοί μας που πήγαν να πάρουν τα self tests δεν ήταν μέσα στο σύστημα».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκκλησίες - Πάσχα: τα σενάρια για λειτουργίες, Επιτάφιο και Ανάσταση

Δίκη Τζορτζ Φλόιντ: Η ώρα της απόφασης για τη δολοφονία του

Η Λίβερπουλ σκόνταψε κόντρα στη Λιντς