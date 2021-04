Δωδεκανήσα

Σοκ στη Ρόδο: αδελφές κατήγγειλαν άνδρα για ασέλγεια από τα 6 τους χρόνια!

Φέρεται να δελέαζε τα παιδιά με δώρα, ενώ, όπως κατήγγειλαν οι αδελφές, χρησιμοποίησε και τον γιο του σε σεξουαλικές ακρότητες, παρακολουθώντας τους.

Τη φρίκη στην πιο τρυφερή τους ηλικία καταγγέλλουν ότι έζησαν επί χρόνια, στα χέρια ενός άνδρα, δύο αδελφές από τη Ρόδο. Πρόκειται για δύο κορίτσια ηλικίας 19 και 24, τα οποία μήνυσαν έναν 62χρονο, κατηγορώντας τον για σεξουαλικά αδικήματα από τα 6 τους χρόνια! Ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα των αρρωστημένων σεξουαλικών ορέξεων, συντοπίτη τους, σε δημοτική κοινότητα της ανατολικής πλευράς του νησιού, επί 6ετία.

Η μια διατείνεται ότι ξεκίνησε να την προσεγγίζει από ηλικία 6 ετών με δήθεν παιχνίδι και προχώρησε σταδιακά σε φρικαλέα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της. Φέρεται να δελέαζε τα παιδιά με δώρα, ενώ, όπως κατήγγειλαν, χρησιμοποίησε και τον γιο του σε σεξουαλικές ακρότητες, παρακολουθώντας τους.

Ο μηνυόμενος, όπως ισχυρίζονται οι μηνύτριες, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη των γονέων τους, καθώς υπήρξε στενός οικογενειακός τους φίλος, τις έπαιρνε βόλτα με το αυτοκίνητό του, σε αγρόκτημά του, ακόμη και σε μια οικοδομή αλλά και στην οικία του και εκεί ασελγούσε εις βάρος τους. Αποφάσισαν πλέον με την αδελφή τους, όπως λένε, να τον καταγγείλουν, καθώς διαπίστωσαν και οι δύο ότι υπήρξαν θύματά του διότι δεν είχαν εκμυστηρευθεί η μια στην άλλη τα πάθη τους ως σήμερα.

Ο καταγγελλόμενος τόνισε εξεταζόμενος ότι τα όσα κατέθεσαν εις βάρος του οι καταγγέλλουσες υπερβαίνουν τα όρια ακόμα και της νοσηρής φαντασίας. Εξέθεσε ότι η μητέρα του γνώριζε την οικογένεια των καταγγελλουσών και τους βοηθούσε καθώς βρίσκονταν σε κακή οικονομική κατάσταση αγοράζοντάς τους διάφορα τρόφιμα. Στις αρχές του θέρους του 2001 ξεκίνησαν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις και κουμπαριά, ενώ τους επισκεπτόταν στο εξοχικό τους.

Με την πάροδο του χρόνου άρχισε να καταλαβαίνει πως η οικογένεια αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Το 2003 τους έδωσε το ποσό των 3.500 ευρώ για να τους βοηθήσει και δεν του επιστράφηκε ποτέ. Η οικογενειακή φιλία συνεχίστηκε παρότι υπήρξαν αφερέγγυοι. Κατά τα έτη 2010 – 2011 η μητέρα των καταγγελλουσών καθώς και τα αδέλφια της είχαν κατηγορηθεί σε ποινική υπόθεση και εκείνος και η σύζυγός του, αποφάσισαν, όπως είπε, να αποστασιοποιηθούν χωρίς ωστόσο να σταματήσουν εντελώς οι επαφές τους, που περιορίστηκαν σε τυχαίες συναντήσεις στο δρόμο. Συγγενείς τους όμως, όπως κατέθεσε, του ζητούσαν συχνά οικονομική βοήθεια.

Τονίζει ότι είναι αδιανόητο να συμβαίνουν τα όσα τραγικά αναφέρουν σχετικά με τις ασελγείς πράξεις ακόμα και στην αυλή του σπιτιού του, παρουσία μάλιστα του παιδιού του και της συζύγου του, ενώ επεσήμανε ότι δεν έχει δώσει ποτέ αφορμή σε συνάνθρωπό του να τον κατηγορήσει για οτιδήποτε. Οι καταγγέλλουσες αναφέρουν, όπως επεσήμανε, ότι οι ασελγείς πράξεις έγιναν για την μεν πρώτη στην χρονική περίοδο από το 2002 έως το 2008 για την δε δεύτερη από το έτος 2011 έως το 2014, δεν αναφέρουν όμως τίποτα οι καταγγέλλουσες για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ούτε κάποιο λόγο, εξαιτίας του οποίου σταμάτησε.

Η κυρία ανάκριση εις βάρος του 62χρονου κατηγορούμενου, για τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, προσδιορίστηκε από την τακτική Ανακρίτρια Ρόδου για την 11η Μαΐου 2021.

Πρόσφατα τη Ρόδο απασχόλησε άλλη μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και συγκεκριμένα, αυτή της αποπλάνησης ανηλίκου από 52χρονο εκπαιδευτικό, που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη.

Πηγή: dimokratiki.gr