Κυκλάδες

Σεισμός στη Σαντορίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους ρυθμούς των Ρίχτερ και η Σαντορίνη. Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σεισμός προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της Σαντορίνης!

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 11:21 σήμερα το πρωί, ήταν μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 18χλμ βόρεια βορειανατολικά της Σαντορίνης. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Έντονη είναι η σεισμική δραστηριότητα, τις τελευταίες ημέρες, και στη Νίσυρο, μετά τα 5,2 Ρίχτερ της περασμένης Τρίτης, 13 Απριλίου.

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στα ανοιχτά της Νισύρου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Την περασμένη Κυριακή 18 Απριλίου είχε καταγραφεί ακόμα μία δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ και επίκεντρο στα 14 χιλιόμετρα νότια της Νισύρου.