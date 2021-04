Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη ο νεαρός που τεμάχισε τη φίλη του και την πέταξε στη σόμπα

Παραδέχθηκε ότι την τεμάχισε με κοπίδι και ηλεκτρικό πριόνι, ρίχνοντας τα μέλη του σώματός της στη σόμπα του σπιτιού του.

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμπεται με βούλευμα ο 39χρονος που κατηγορείται ότι τον Δεκέμβριο του 2018 δολοφόνησε, στη Θεσσαλονίκη, την 40χρονη τοξικομανή φίλη του και στη συνέχεια, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, την τεμάχισε με κοπίδι και ηλεκτρικό πριόνι, ρίχνοντας τα μέλη του σώματός της στη σόμπα του σπιτιού του. Η ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Μάιο, ενάμιση χρόνο μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατόπιν έρευνας, συνέλαβαν τον 39χρονο, επίσης τοξικομανή, και τον παρέδωσαν στη Δικαιοσύνη.

Με βάση το βούλευμα τού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, o κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αποτιμώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δικαστές του Συμβουλίου συμπεραίνουν ότι ο δράστης «με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, με χρήση αντικειμένου ή με κρούση τής ιδιαίτερα αδύνατης και μικρόσωμης παθούσας σε συμπαγές αντικείμενο, προκάλεσε σε αυτήν πολλαπλές βαριές κακώσεις, εξαιτίας των οποίων επήλθε ακαριαία ο θάνατός της». Όπως περιγράφεται στις σελίδες του βουλεύματος, κατά τον χρόνο θανάτου, ο ίδιος προκάλεσε ζημιά στη λεκάνη της τουαλέτας, «οπότε παρίσταται πολύ πιθανόν να χτύπησε στη λεκάνη της τουαλέτας την άτυχη γυναίκα, όταν αυτή βρισκόταν ανυποψίαστη στο μπάνιο του σπιτιού του...».

Το Συμβούλιο απορρίπτει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι ο θάνατος της παθούσας προήλθε από ενδοφλέβια χρήση κοκαΐνης, όπως επίσης ότι προέβη στην καύση του άψυχου σώματος, επειδή δήθεν τού είχε πει σε προγενέστερο διάστημα ότι μετά τον θάνατό της επιθυμεί να αποτεφρωθεί αντί να ταφεί. «Οι μετέπειτα ενέργειές του έλαβαν χώρα προκειμένου να συγκαλύψει το διαπραχθέν έγκλημα», καταλήγει το βούλευμα.

Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας σε δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, αλλά κι από την άρση του τραπεζικού απορρήτου της θανούσας. Από το ιστορικό περιήγησης στις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο 39χρονος μέσω των κινητών τηλεφώνων φέρεται να αναζητεί τις εξής πληροφορίες: «Πότε αρχίζει η σήψη ενός νεκρού», «τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σου αφού πεθάνεις», «λεκάνες τουαλέτας», ενώ βρέθηκε φωτογραφία, με χρόνο αποθήκευσης ένα 24ωρο μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, αποτυπώνοντας τραύμα από κάψιμο στον δείκτη του δεξιού χεριού του. Μετά το έγκλημα που τού αποδίδεται, φαίνεται να προβαίνει και σε διαδοχικές αναλήψεις χρημάτων (συνολικά πάνω από 3500 ευρώ) από ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τραπεζική κάρτα της 40χρονης, ενώ με δεύτερη κάρτα της ίδιας πραγματοποιεί συναλλαγές σε ψιλικατζίδικο και βενζινάδικο, παρότι εκείνη δεν διέθετε μηχανοκίνητο μέσο. Ίχνη αίματος που ταυτοποιούνται γενετικά με γυναίκα εντοπίστηκαν, εξάλλου, στο δάπεδο της μπανιέρας του και στο ηλεκτρικό πριόνι (τύπου σέγα) που φέρεται να χρησιμοποίησε.

«Πιθανό κίνητρο για την αφαίρεση της ζωής της ήταν τα χρήματά της, καθώς όπως ο ίδιος ισχυρίζεται αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και γνώριζε ότι η θανούσα διέθετε χρήματα», σημειώνεται στην εισαγγελική πρόταση που υιοθετήθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο.

Το έγκλημα, σύμφωνα με τη δικογραφία, τελέστηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα κατά την οποία η γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά, στο σπίτι όπου διέμενε ο φερόμενος δράστης, στον οικισμό «Δραμινών», στο Φίλυρο. Η 40χρονη παρακολουθούσε μαζί του πρόγραμμα απεξάρτησης στον ΟΚΑΝΑ και έδειχνε να σημειώνει πρόοδο, ενώ αναζητούσε δουλειά, όπως επισημαίνουν στο βούλευμα οι δικαστές, ξετυλίγοντας το χρονικό της υπόθεσης. Καθώς ζούσε μόνη της σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στην Ηλιούπολη, έχοντας χάσει προ καιρού τους γονείς και την αδελφή της, δεν την αναζήτησε κανείς επισήμως, παρά μόνο όταν ένα εξάμηνο αργότερα ο 39χρονος επισκέφθηκε το διαμέρισμά της, δήθεν για να το φροντίσει όσο εκείνη θα απουσίαζε στο εξωτερικό. Αυτό προκάλεσε εντύπωση σε γείτονα αστυνομικό, με τον οποίο η άτυχη γυναίκα είχε κοινωνικές επαφές, οπότε εκείνος απευθύνθηκε στις αρχές και ξεκίνησε η έρευνα.