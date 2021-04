Ηράκλειο

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών (βίντεο)

“Εμπόλεμη ζώνη” θύμισε η πλατεία Ελευθερίας. Σοκαρισμένοι πολίτες ενημέρωσαν την Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο.

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς ομάδες νεαρών αλλοδαπών, με καταγωγή από το Πακιστάν, συνεπλάκησαν άγρια μεταξύ τους, μετατρέποντας σε “εμπόλεμη ζώνη” την πλατεία Ελευθερίας.

Η συμπλοκή έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια των έκπληκτων περαστικών, με την αφορμή του σοβαρού επεισοδίου να παραμένει άγνωστη.

Πολίτες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη άγρια συμπλοκή, μέρα - μεσημέρι στην “καρδιά” της πόλης ενημέρωσαν το “100” με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους νεαρούς συμπλεκόμενους υπέστη κάταγμα στο χέρι, ενώ άλλοι δύο οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η σύλληψή τους, ωστόσο, σχετίζεται με τα έγγραφά τους.

