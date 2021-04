Δωδεκανήσα

Ανήλικοι αγόρασαν με bitcoin πλαστά χαρτονομίσματα από το dark web!

Συνελήφθησαν και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, καθώς έγιναν αντιληπτοί όταν προσπάθησαν να κάνουν αγορές με τα πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.

Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 16, 16, 15, 16 και 17 ετών κλήθηκαν ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου για να απολογηθούν για τα αδικήματα της προμήθειας, της κατοχής και της κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων. Οι γονείς των δύο πρώτων κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Την 5η Σεπτεμβρίου 2018 το βράδυ ιδιοκτήτης καταστήματος με είδη καπνιστού στην πόλη της Ρόδου κατήγγειλε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας ένας νεαρός έκανε συναλλαγές αξίας 14 και 22 ευρώ και για την εξόφλησή τους, του έδωσε δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ με ίδιο σειριακό αριθμό Υ63811672500 τα οποία ήταν εμφανώς πλαστά και κατασχέθηκαν.

Την επόμενη ημέρα άλλος ιδιοκτήτης καταστήματος κατήγγειλε ότι το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2018 δύο άγνωστοι νεαροί μετέβησαν στο κατάστημα με τουριστικά είδη στην Μεσαιωνική Πόλη και έκαναν συναλλαγή αξίας τριών ευρώ δίνοντάς του το υπ’ αριθμ. Υ63811672500 χαρτονόμισμα των 50 ευρώ το οποίο ήταν εμφανώς πλαστό.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι οι δύο 16χρονοι παρήγγειλαν από άγνωστο άτομο μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του DARK WEB 40 πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 50 ευρώ το ένα, αντί του ποσού των 300 ευρώ, τα οποία πλήρωσαν με BITCOIN.

Την 3η Σεπτεμβρίου 2018 ο ένας παρέλαβε μέσω άγνωστης εταιρείας ταχυμεταφορών τα πλαστά χαρτονομίσματα και την επομένη παρέδωσε στον φίλο του τα 25 από αυτά.

Ο πρώτος 16χρονος παρέδωσε την επόμενη ημέρα σε έναν τρίτο 16χρονο 5 από τα πλαστά χαρτονομίσματα και έλαβε το ποσό των 100 ευρώ ενώ την ίδια ημέρα έδωσε σε ακόμη δύο ανήλικους φίλους του ηλικίας 15 και 17 ευρώ 10 πλαστά συμφωνώντας μαζί τους να του δώσουν από 25 ευρώ για καθένα εξ’ αυτών όταν τα εξαργύρωναν.

Οι τελευταίοι του έδωσαν πράγματι το χρηματικά ποσό των 225 ευρώ και έδωσε τα μισά στον 16χρονο φίλο του με τον οποίο έκαναν από κοινού την παραγγελία.

Οκτώ πλαστά χαρτονομίσματα εξαργύρωσαν σε διάφορα μαγαζιά της πόλης της Ρόδου και της Μεσαιωνικής Πόλης και κυρίως σε ψιλικατζίδικα, τουριστικά μαγαζιά και περίπτερα αγοράζοντας πράγματα μικρής αξίας, ενώ το ένα πλαστό το κράτησε ένας καταστηματάρχης που αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν γνήσιο.

Από την εξαργύρωση των πλαστών χαρτονομισμάτων έλαβαν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του πρώτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 πλαστά και στου δεύτερου 15.

