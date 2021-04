Κυκλάδες

Σύρος: Μαθήτρια καταγγέλλει τον ξυλοδαρμό της από καθηγήτρια

Την καθηγήτριά τους καταγγέλλουν μαθητές του ΕΠΑΛ Σύρου για ξυλοδαρμό συμμαθήτριάς τους. Σάλος στο νησί.

Αναστάτωση προκλήθηκε από καταγγελία μαθητών του ΕΠΑΛ Σύρου για ξυλοδαρμό συμμαθήτριάς τους από καθηγήτρια.

Σύμφωνα με την καταγγελία:

«Η συμμαθήτριά μας είχε το κινητό της μέσα στη τάξη κι επειδή το είχε ξεχάσει ανοιχτό, χτύπησε την ώρα του μαθήματος. Πήγε να το κλείσει για να μην χτυπάει και η καθηγήτρια της το άρπαξε από τα χέρια τραβώντας και γρατζουνώντας την, φωνάζοντας ότι τη βιντεοσκοπούσε. Αφού το πήρε από τη συμμαθήτριά μας της έδινε αγκωνιές με το χέρι της στο στομάχι για να μη της το πάρει...».

Το 15μελές συμβούλιο του εν λόγω σχολείου έχει προγραμματίσει συνάντηση με εκπροσώπους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, ώστε να καταθέσει τα παράπονά του για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια. Οι μαθητές είναι αποφασισμένοι για την αποπομπή της από το σχολείο τους, κάτι που θα διεκδικήσουν ακόμα και με κατάληψη ή αποχή από τα μαθήματά τους.

Η οικογένεια της μαθήτριας, από πλευράς της, αναμένει την αντίδραση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι και τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: syrospress.gr

