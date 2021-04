Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΔΕΘ: Κατέστρεψαν την ελληνική σημαία (βίντεο)

Είχε τοποθετηθεί πριν από την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Δείτε τις εικόνες ντροπής...

Άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη βανδάλισαν ελληνική σημαία.

Η γαλανόλευκη είχε τοποθετηθεί στη βόρεια πύλη εμπορευμάτων της ΔΕΘ – HELEXPO, με αφορμή τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Οι βάνδαλοι στη Θεσσαλονίκη έριξαν πάνω στην ελληνική σημαία μαύρη μπογιά. Συνεργείο με γερανοφόρο όχημα έσπευσε στη βόρεια πύλη εμπορευμάτων της ΔΕΘ – HELEXPO και απομάκρυνε την μήκους 4Χ6 μέτρων σημαία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το εθνικό σύμβολο θα αντικατασταθεί και πάλι.

