Τροχαίο στο Μπαλί της Κρήτης: Δραματική έκκληση του πατέρα του Νάθαν μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Έκκληση για να βρεθούν μάρτυρες, κάνει ο πατέρας του οδηγού της μηχανής, που ξεψύχησε δίπλα στην τραυματισμένη γυναίκα του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Με ψυχραιμία και όση δύναμη του απομένει, ο πατέρας του 42χρονου Νάθαν παλεύει να βγάλει άκρη για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα στο Μπαλί της Κρήτης. Ο γιος του ξεψύχησε αβοήθητος, από τραύματα που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί αν έφτανε εγκαίρως σε νοσοοκομείο, ενώ η γυναίκα του επί 5ημέρες ψυχορραγούσε δίπλα του.

«Όποιος είδε κάτι και μπορεί να μας πει, τον παρακαλούμε να μας πει…», λέει ο Δημήτρης Δίπλας.

Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο άτυχο ζευγάρι. Όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του θύματος , ο οποίος πήγε στο σημείο του τροχαίου, ο Νάθαν και η Σβέτα, όταν η μηχανή τους εξετράπη της πορείας της - για άγνωστους ακόμη λόγους - έπεσαν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το δρόμο. Όμως, η βλάστηση ήταν πυκνή και η περιοχή ακατοίκητη.

«Πήγαμε και είδαμε την μηχανή, δεν είναι χτυπημένη! Όχι, δεν είναι χτυπημένη από αριστερή μεριά, να πούμε ότι κάποιος τον χτύπησε και τον έβγαλε έξω… Τώρα αν κάποιος τον “έκλεισε” χωρίς να τον ακουμπήσει, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έγινε», επισημαίνει.

Η 32χρονη γυναίκα παραμένει σε καταστολή στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων και δίνει “μάχη” να κρατηθεί στη ζωή. «Η σύζυγός του νοσηλεύεται ακόμη στα Χανιά. Μας είπε ο γιατρός ότι δεν κέρδισε ακόμη τη ζωή, αλλά το “παλεύει”», δήλωσε ο κ. Δίπλας.

Κανείς δεν ξέρει ακόμη αν η Σβέτα, τραυματισμένη στο πλευρό του για πάνω από 120 ώρες - κατάλαβε τον θάνατο του συζύγου της ή αν έχασε τις αισθήσεις και δεν γνωρίζει την τραγική κατάληξη.

Οι συγγενείς και οι φίλοι του 42χρονου άνδρα είπαν το “τελευταίο αντίο” το μεσημέρι της Τετάρτης, στη γενέτειρα του στον Βόλο.

